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Общество | В Пензе все клиенты «Т Плюс» обеспечены теплом

07.10.2018|09:52
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Филиал «Мордовский» компании «Т Плюс» обеспечил теплоэнергией своих потребителей в Пензе на 100%. Теплоноситель подан как в социально значимые объекты, так и в жилой фонд.

«Энергетики напоминают, что в случае отсутствия тепла в квартирах горожанам необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ для проверки внутридомовых коммуникаций», - подчеркнули в пресс-службе организации.

Отопительный сезон стартовал в Пензе 26 сентября. В течение нескольких дней энергетики подключали к теплу школы, детские сады, больницы и многоквартирные жилые дома. В итоге отопление было подано в полном объеме.

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