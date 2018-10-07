07.10.2018 | 09:52

Филиал «Мордовский» компании «Т Плюс» обеспечил теплоэнергией своих потребителей в Пензе на 100%. Теплоноситель подан как в социально значимые объекты, так и в жилой фонд.

«Энергетики напоминают, что в случае отсутствия тепла в квартирах горожанам необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ для проверки внутридомовых коммуникаций», - подчеркнули в пресс-службе организации.

Отопительный сезон стартовал в Пензе 26 сентября. В течение нескольких дней энергетики подключали к теплу школы, детские сады, больницы и многоквартирные жилые дома. В итоге отопление было подано в полном объеме.