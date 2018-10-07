07.10.2018 | 14:22

Посетители губернаторского дома ловили каждое слово экскурсовода и сразу же делились своими впечатлениями в социальных сетях. В действующую резиденцию главы Пензенской области пригласили руководителей делегаций участников VIII слета студенческих отрядов Приволжского федерального округа.

«Мы хотим, чтобы они увидели то историческое место, где вершились многие и многие губернаторские действия», - пояснил руководитель Пензенского регионального отделения РСО Артем Колобов.

Туристической группе из 20 человек рассказали о выдающихся политических деятелях региона.

«Очень сильно впечатлила галерея, где представлены все губернаторы. Такое, наверное, встречается очень редко, что можно увидеть с первого человека, который был сюда назначен поднимать этот край, помогать ему расти», - поделилась впечатлениями окружной комиссар Российских студенческих отрядов Елена Наумова.

Резиденцией губернаторов трехэтажный особняк, расположенный напротив Соборной площади, перестал быть после революции 1917 года. Лишь в 2011-м зданию вернули историческое название. С тех пор главы региона проводят здесь официальные встречи и приемы.

Кроме того, в нескольких залах Губернаторского дома работают различные выставки. С ними также познакомили участников студенческого слета. Особый восторг гостей вызвало помещение, в котором представлена продукция известного на весь мир Никольского завода.