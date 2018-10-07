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Общество | В Пензе соцработники будут обходить квартиры пенсионеров без отопления

07.10.2018|13:02
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В Пензе социальных работников привлекут для обхода квартир пенсионеров, в которых еще не дали отопление. Речь идет о пожилых людях, требующих особого внимания.

Такое распоряжение отдал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в субботу, 6 октября. По его мнению, граждане старшего возраста, не имеющие родных и близких, нуждаются в поддержке.

«Необходимое, чтобы помочь им согреться во время отсутствия централизованного отопления, у нас есть», - заявил мэр.

Соцработники должны будут объяснить пенсионерам, почему у них еще нет отопления и когда его дадут, уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

По состоянию на 6 октября, в областном центре без тепла остаются жители семи многоквартирных домов. В шести из них идет капитальный ремонт, еще один запитан от теплосетей УФСИН России по Пензенской области. Кроме того, периодически в городе происходят локальные отключения.

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Гость|07.10.2018 13:40|

срочно надо увеличить штат соцработников к февралю.

Гость|07.10.2018 13:43|

А зачем им объяснять,почему нет отопления?

От этого отопление что ли включат?

Гость|07.10.2018 13:44|

Что-то нечисто в этих обходах. Как бы одиноких старичков не отправили в мир иной, чтобы освободить квартиры.

Гость|07.10.2018 13:45|

Конституция РФ. Статья 7

1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Эта статья, как и многие другие грубо нарушется сегодня правительством России и в первую очередь самим президентом.

Гость|07.10.2018 13:53|

Ерунда какая то этот обход..теперь прочитав новости и мошенники пойдут.Ладно бы соцзащита рбогреваикли привезла,чай горячий, аокды,кофты,ну как помогают,когда гуманитарную помощь шлют.И щв чем эту новость здесь освещать? Чтобы мошенники активизировались?Или показать,что власти города веры нет,сказали до 5.10 отопление у всех,а его у многих и нет.

Имя: Гость
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