07.10.2018 | 13:02

В Пензе социальных работников привлекут для обхода квартир пенсионеров, в которых еще не дали отопление. Речь идет о пожилых людях, требующих особого внимания.

Такое распоряжение отдал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в субботу, 6 октября. По его мнению, граждане старшего возраста, не имеющие родных и близких, нуждаются в поддержке.

«Необходимое, чтобы помочь им согреться во время отсутствия централизованного отопления, у нас есть», - заявил мэр.

Соцработники должны будут объяснить пенсионерам, почему у них еще нет отопления и когда его дадут, уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

По состоянию на 6 октября, в областном центре без тепла остаются жители семи многоквартирных домов. В шести из них идет капитальный ремонт, еще один запитан от теплосетей УФСИН России по Пензенской области. Кроме того, периодически в городе происходят локальные отключения.