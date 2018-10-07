07.10.2018 | 11:23

Всего на сутки тепло появилось в доме и покинуло его. Причина внезапного отключения очевидна: у подъезда девятиэтажки на пересечении улиц Куйбышева и Чкалова произошла авария, в коммуникациях образовалась брешь. По словам местных, здесь не первый раз устраняют утечки. Кстати, в доме с конца мая и до начала октября нет горячей воды.

«Раскапывали, была труба ржавая рваная - ее заменила на такую же ржавую. Вот этот вот кусок, где асфальт», - рассказала и показала жительница дома № 21/46 на ул. Куйбышева Наталья Ляпустина.

На щитах около вырытой ямы нет никаких данных о том, кто ответственный за работы и когда их завершат.

«Больше всего у людей тревога из-за того, что они не знают, на сколько их отключили по времени, какая причина и когда произойдет подача тепла», - пояснил на очередном совещании глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Как уточнил начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Пензы Алексей Михайлов, по адресам: Циолковского, 17, ул. Воровского, 21, ул. Литейная - Беляева, 16/1, Автоматный переулок, 7, - срок окончания работ 10 октября.

Начальник областного управления ЖКХ Михаил Панюхин предложил на базе госжилстройтехинспекции открыть телефонную линию, куда жители сообщали бы о проблемах. По его мнению, это будет помощь районным администрациям.

Десять дней прошло с начала пуска тепла, но не везде еще батареи горячие. Причины разные: в одних домах (их немного) завершают капитальную замену инженерных сетей в подвалах, в других нужно воздух из системы спускать, где-то требуется ремонт наружных коммуникаций. Особую тревогу вызывают двухэтажки на Мебельной.

«Там приходится копать вручную все. Глубина где-то метр тридцать до этой трубы. Там просто техника не подойдет», - описал сложности технический директор «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Несмотря на то что есть отдельные проблемные места, в целом ситуация в городе, по словам чиновников, удовлетворительная. Обеспечена бесперебойная подача тепла во все объекты образования, здравоохранения, спорта.