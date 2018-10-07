07.10.2018 | 11:59

В Пензе бывшая сотрудница государственной противопожарной службы Пензенской области (ныне - региональное ГУ МЧС России) пожаловалась на недоплату ведомством ежемесячной компенсации в счет возмещения вреда здоровью, причиненного при исполнении обязанностей.

При проверке было установлено, что женщине не производили перерасчет компенсации с учетом изменения пенсии, из-за чего размер выплат был неправомерно занижен.

Как сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, это делалось вопреки требованиям федерального законодательства и вступившему в законную силу судебному постановлению, которым на ГУ МЧС возложена соответствующая обязанность.

Для устранения нарушения первый заместитель прокурора области внес представление в ГУ МЧС России по Пензенской области, которое в настоящее время находится на рассмотрении.