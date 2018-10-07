07.10.2018 | 11:56

В маленьком селе Кочетовка Каменского района состоялся большой праздник. Сотни верующих со всех уголков области приехали сюда, чтобы стать свидетелями обретения мощей новоявленного местночтимого святого Иоанна Кочетовского. Его канонизация состоялась прошедшим летом. Осенью для Пензенской митрополии наступил исторический момент.

«Останки блаженного Иоанна Кочетовского в случае их обретения считать честными мощами и воздавать им должное почитание. Писать новопрославленному святому иконы для поклонения согласно определению VII Вселенского собора», - провозгласил епископ Сердобский и Спасский Митрофан.

Божественную литургию возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Более 20 лет Иван Кочетовский, в миру Иван Иванович Поташев, жил в полной нищете, одевался в рубище, ел то, что ему подавали, носил на шее большой металлический крест, в руке - тяжелую железную палку. Он отдавал людям все, что ему приносили, а в ответ на насмешки улыбался и дарил детям сладости.

«Подвижническая жизнь Ивана Поташева привлекала к нему многих верующих людей. К нему приезжали из Пензы, Пензенской губернии и даже из Санкт-Петербурга», - рассказал епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.

Во время праздничного богослужения нетленные останки Иоанна извлекли из могилы и переложили в резную деревянную раку.

«Чудес ждем, посмотрим. Об этом будет известно чуть позже, но они всегда бывают. А самое главное чудо - что в отрешенном селе, где уже жителей-то фактически не осталось, это большое количество богомольцев», - порадовался благочинный церквей Каменского района Даниил Бойков.

«Ну разве это не чудо? То, что мы сами здесь находимся и молимся здесь, - это уже само по себе является необычной для нас радостью», - поддержал общее настроение верующий из Москвы Александр.

Рака с мощами святого будет храниться в местном храме Михаила Архангела. 25 июня, дата смерти, а скончался Иоанн Кочетовский в 1886 году, теперь значится в церковном календаре как день памяти этого угодника Божьего.