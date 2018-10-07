07.10.2018 | 12:25

В воскресенье, 7 октября, жители микрорайона Заря приняли участие в обустройстве аллеи в районе Счастливой улицы.

13 сентября представители многодетных семей обратились в городскую администрацию с просьбой помочь в озеленении территории: разработать эскиз благоустройства и предоставить посадочный материал.

Ответственные лица от муниципалитета оказали помощь в организации мероприятия, акцентировав внимание на том, что активных граждан, заботящихся о своем микрорайоне, всегда стараются поддерживать.

Во время высадки саженцев местные жители также попросили отсыпать дорогу на улице Барышникова. Было решено выполнить и это пожелание: привезти материал и разровнять дорогу грейдером.

Координировать работы будет глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов, уточнили в пресс-службе администрации Пензы.