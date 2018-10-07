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Общество | На улице Счастливой в микрорайоне Заря высадили новую аллею

07.10.2018|12:25
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В воскресенье, 7 октября, жители микрорайона Заря приняли участие в обустройстве аллеи в районе Счастливой улицы.

13 сентября представители многодетных семей обратились в городскую администрацию с просьбой помочь в озеленении территории: разработать эскиз благоустройства и предоставить посадочный материал.

Ответственные лица от муниципалитета оказали помощь в организации мероприятия, акцентировав внимание на том, что активных граждан, заботящихся о своем микрорайоне, всегда стараются поддерживать.

Во время высадки саженцев местные жители также попросили отсыпать дорогу на улице Барышникова. Было решено выполнить и это пожелание: привезти материал и разровнять дорогу грейдером.

Координировать работы будет глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов, уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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Гость|07.10.2018 13:28|

Вот и им СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО!!!

Гость|07.10.2018 13:47|

Дома развалятся - в шалашах будут жить.

Гость|07.10.2018 13:49|

А старую куды подевали

Имя: Гость
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