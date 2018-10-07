07.10.2018 | 16:59

В Пензенской области ограничено движение транспорта по участку федеральной трассы М5 «Урал» в поселке Мокшан.

Как пояснили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», на отрезке с 594-го по 605-й километр ведутся работы по капитальному ремонту дорожного полотна.

В связи с этим автомобилисты, следующие по указанному участку, сталкиваются с затруднениями при движении.

«ФКУ «Поволжуправтодор» просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», - подчеркнули в пресс-службе организации.