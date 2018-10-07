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Общество | На трассе в поселке Мокшан затруднено движение транспорта

07.10.2018|16:59
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В Пензенской области ограничено движение транспорта по участку федеральной трассы М5 «Урал» в поселке Мокшан.

Как пояснили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», на отрезке с 594-го по 605-й километр ведутся работы по капитальному ремонту дорожного полотна.

В связи с этим автомобилисты, следующие по указанному участку, сталкиваются с затруднениями при движении.

«ФКУ «Поволжуправтодор» просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», - подчеркнули в пресс-службе организации.

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Гость|07.10.2018 17:40|

Поставте там круглосуточный наряд ДПС. За мостом в сторону Мокшана . Массовое нарушение ПДД водителями которые очень спешат ,которым западло проехать несколько сотен метров чтобы развернуться без нарушений . РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ...

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