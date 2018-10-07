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Общество | Мэр Пензы: Стена дома на ул. Крупской должна быть восстановлена в срок

07.10.2018|11:15
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Мэр Пензы Виктор Кувайцев выразил уверенность, что целостность торцевой стены дома № 27 на улице Крупской будет восстановлена в срок. Он побывал на месте в воскресенье, 7 октября.

Четырехэтажное здание ремонтируют после взрыва бытового газа. ЧП случилось 10 июня. Жители подъезда, обеспокоенные сильным запахом из квартиры № 28, вызвали работника АО «Метан».

Как только он открыл дверь, раздался хлопок и произошел взрыв, в результате которого были выбиты двери, стекла и частично рухнули перегородки в квартире № 28, повредились двери и стекла в окнах соседних квартир.

Все данные о произошедшем направили во Всероссийский научно-исследовательский институт гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В итоге был сделан вывод, что строение пригодно для дальнейшей эксплуатации. Было решено провести капитальный ремонт дома.

Работы по восстановлению кирпичной стены начались в середине сентября и должны закончиться к 10 октября. На сегодняшний день второй и третий этажи уже восстановлены, четвертый готов на 40%.

«Подрядной организации предстоит выполнить монтаж оконных, дверных и балконных блоков, демонтаж разгрузочных стоек», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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