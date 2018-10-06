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Общество | В центре Пензы противники абортов провели очередную акцию

06.10.2018|16:53
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По замыслу организаторов, надписи и инсталляции из детских вещей должны были продемонстрировать, что в истории не бывает сослагательного наклонения. Ничего уже не изменить, все шаги сделаны.

«В этом году первоклашки пошли в школу - те дети, которые родились в 2012 году. По данным Росстата Пензенской области, в 2012 году было совершено 8 848 абортов, то есть 450 классов не стало», - сообщила помощник руководителя комиссии по защите семьи, материнства и детства Пензенской епархии Наталья Архипова.

«Мы иногда недовольны бываем людьми, хотим побольше специалистов, но, совершая такой детоубийственный поступок, мы этих специалистов, может быть, сами уничтожаем», - поделился руководитель комиссии по защите семьи, материнства и детства Пензенской епархии Владимир Кэтанэ.

Приглашенная на акцию перинатальный психолог Наталья Алакина рассказала, что ей не раз приходилось общаться с женщинами, оказавшимися перед фатальным выбором. Главное - не пугать их, а успокоить. Выход есть всегда.

«Когда с ней начинаешь беседовать, выясняется, что у нее очень хорошие друзья, у друзей уже выросли дети, остались коляски, кроватки - все. Оказывается, она думала, мама будет категорически против, а мама один вечер подумала и сказала: «Дочь, мы тебя не бросим, поможем». Нельзя зацикливаться на негативных мыслях», - отметила специалист.

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Гость|06.10.2018 19:12|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ПОЧЕМУ НЕ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО ЗАДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ МИТИНГ ИЛИ АКЦИЮ НА МЕСТЕ,КОТОРОГО НЕТ В СПИСКЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ?ИХ. МЕСТО В СКВЕРЕ У ДК ДЗЕРЖИНСКОГО,А НЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЕ.ТАМ МОЖНО ПРОВОДИТЬ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ.И ПОЧЕМУ СРАЗУ ИДЁТ РЕКЛАМА В СМИ?ВОТ МИТИНГ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ НИКТО В СМИ НЕ РЕШАЕТСЯ ОСВЕЩАТЬ.ТРУСЫ.

Гость|06.10.2018 19:15|

Молодцы организаторы. А товарищ "ПО СОСЕДСТВУ" просто выпейте чаю и поспите.

Имя: Гость
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