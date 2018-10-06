06.10.2018 | 16:53

По замыслу организаторов, надписи и инсталляции из детских вещей должны были продемонстрировать, что в истории не бывает сослагательного наклонения. Ничего уже не изменить, все шаги сделаны.

«В этом году первоклашки пошли в школу - те дети, которые родились в 2012 году. По данным Росстата Пензенской области, в 2012 году было совершено 8 848 абортов, то есть 450 классов не стало», - сообщила помощник руководителя комиссии по защите семьи, материнства и детства Пензенской епархии Наталья Архипова.

«Мы иногда недовольны бываем людьми, хотим побольше специалистов, но, совершая такой детоубийственный поступок, мы этих специалистов, может быть, сами уничтожаем», - поделился руководитель комиссии по защите семьи, материнства и детства Пензенской епархии Владимир Кэтанэ.

Приглашенная на акцию перинатальный психолог Наталья Алакина рассказала, что ей не раз приходилось общаться с женщинами, оказавшимися перед фатальным выбором. Главное - не пугать их, а успокоить. Выход есть всегда.

«Когда с ней начинаешь беседовать, выясняется, что у нее очень хорошие друзья, у друзей уже выросли дети, остались коляски, кроватки - все. Оказывается, она думала, мама будет категорически против, а мама один вечер подумала и сказала: «Дочь, мы тебя не бросим, поможем». Нельзя зацикливаться на негативных мыслях», - отметила специалист.