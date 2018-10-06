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Общество | В Пензе убрали незаконную рекламу с перекрестка улиц Мира и Окружной

06.10.2018|11:15
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В четверг, 4 октября, в Пензе пропали рекламные баннеры, расположенные на перекрестке улиц Окружной и Мира.

Как пояснили в пресс-службе администрации Пензы, конструкции были установлены без разрешения мэрии. Это выяснили сотрудники городской рекламной службы, которые провели рейды.

Строительной организации, которая является владельцем этих баннеров, были выданы предписания с требованием их демонтажа. На их основании организация добровольно удалила незаконные рекламные конструкции.

Ранее были сняты панно, размещенные без разрешительной документации в центре города - на фасаде торгового центра на улице Чехова, 5.

Источник — фото Penza-gorod.ru
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Гость|06.10.2018 11:39|

Займитесь делом,власть держащие

Гость|06.10.2018 11:44|

"Займитесь делом,власть держащие" -диагноз "Дэбильность". Человек пишущий комменты здесь призывает заняться делом

Имя: Гость
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