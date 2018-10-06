06.10.2018 | 11:15

В четверг, 4 октября, в Пензе пропали рекламные баннеры, расположенные на перекрестке улиц Окружной и Мира.

Как пояснили в пресс-службе администрации Пензы, конструкции были установлены без разрешения мэрии. Это выяснили сотрудники городской рекламной службы, которые провели рейды.

Строительной организации, которая является владельцем этих баннеров, были выданы предписания с требованием их демонтажа. На их основании организация добровольно удалила незаконные рекламные конструкции.

Ранее были сняты панно, размещенные без разрешительной документации в центре города - на фасаде торгового центра на улице Чехова, 5.