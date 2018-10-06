06.10.2018 | 16:45

По данным на субботу, 6 октября, в Пензе семь домов с централизованным теплоснабжением остаются без отопления. Об этом заявили на оперативном заседании штаба, состоявшемся в городской администрации.

«В настоящее время функционируют 82 котельные, 148 ЦТП и 6 станций смешения, к теплу подключены все учреждения образования, здравоохранения, культуры, соцучреждения. Из жилых домов с централизованным отоплением ресурс имеется в 2 563 из 2 570 МКД», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В шести из неподключенных домов идет капитальный ремонт, еще один запитан от теплосетей УФСИН России по Пензенской области.

«В некоторых из этих домов мы побывали сегодня утром. Важно, что бригады ведут достаточно активную деятельность, часть объектов получит теплоноситель уже сегодня», - подчеркнул глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Кроме того, периодически в городе происходят локальные отключения.

«У нас есть такие многоквартирные жилые дома, до которых тепло дошло, но потом подача приостановилась. Известно, что в процессе пуска ресурса может произойти завоздушивание системы, где-то сыграло роль отсутствие хозяина в квартире», - пояснил мэр.

Управлению ЖКХ было поручено провести переговоры со всеми управляющими компаниями, чтобы и в выходные дни обеспечить работу технического персонала, который будет сопровождать поступление тепла в многоквартирные дома.