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Общество | В Пензе открыли мемориальную доску капитану П. Казаченкову

06.10.2018|12:59
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На здании школы № 46 открыли мемориальную доску капитану П. Казаченкову, который подорвался на мине в Сирийской Арабской Республике. Павел учился в этой школе, потом закончил Пензенский артиллерийский институт, служил в морской пехоте.

«Ценой своей жизни он выполнил поставленную задачу. Он с честью выполнил долг перед государством», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Жизнь офицера прервалась в феврале 2017 года во время выполнения боевого задания.

Капитан Павел Казаченков награжден орденом Мужества посмертно.

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