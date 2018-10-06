06.10.2018 | 12:59

На здании школы № 46 открыли мемориальную доску капитану П. Казаченкову, который подорвался на мине в Сирийской Арабской Республике. Павел учился в этой школе, потом закончил Пензенский артиллерийский институт, служил в морской пехоте.

«Ценой своей жизни он выполнил поставленную задачу. Он с честью выполнил долг перед государством», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Жизнь офицера прервалась в феврале 2017 года во время выполнения боевого задания.

Капитан Павел Казаченков награжден орденом Мужества посмертно.