Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|6 окт 2018|19:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  76.66  |  $  66.63

Общество | В лицее № 29 прошел творческий конкурс для учителей «Мисс педагог»

06.10.2018|15:33
Печать

Пятеро учителей финансового-экономического лицея № 29 стали моделями. Правда, всего на несколько часов - на время конкурса «Мисс педагог», который организовали в учебном заведении впервые.

«Чтобы ученики, в частности, увидели, что их учителя - это не только люди, которые каждый день приходят и ставят им двойки и тройки. Это потрясающие, красивые, молодые, творческие люди, которые готовы меняться и развиваться вместе со своими детьми», - отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Юлия Данилюк.

На призыв руководства откликнулись в основном молодые учителя. Им предстояло дефилировать в вечерних платьях, танцевать, читать стихи и прозу.

Отрывок из произведения М. А. Булгакова учительница русского языка и литературы вместе с семиклассником разучивала после уроков в течение нескольких недель. Актерская деятельность девушке пришлась по душе, как и весь конкурс, к которому она готовилась как к большому празднику.

«Я люблю такие мероприятия, я человек яркий, люблю сцену, люблю выступать, поэтому с удовольствием приняла приглашение», - рассказала Анна Федотова.

В итоге именно она и стала обладательницей звания «Мисс педагог».

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 