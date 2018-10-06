06.10.2018 | 15:33

Пятеро учителей финансового-экономического лицея № 29 стали моделями. Правда, всего на несколько часов - на время конкурса «Мисс педагог», который организовали в учебном заведении впервые.

«Чтобы ученики, в частности, увидели, что их учителя - это не только люди, которые каждый день приходят и ставят им двойки и тройки. Это потрясающие, красивые, молодые, творческие люди, которые готовы меняться и развиваться вместе со своими детьми», - отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Юлия Данилюк.

На призыв руководства откликнулись в основном молодые учителя. Им предстояло дефилировать в вечерних платьях, танцевать, читать стихи и прозу.

Отрывок из произведения М. А. Булгакова учительница русского языка и литературы вместе с семиклассником разучивала после уроков в течение нескольких недель. Актерская деятельность девушке пришлась по душе, как и весь конкурс, к которому она готовилась как к большому празднику.

«Я люблю такие мероприятия, я человек яркий, люблю сцену, люблю выступать, поэтому с удовольствием приняла приглашение», - рассказала Анна Федотова.

В итоге именно она и стала обладательницей звания «Мисс педагог».