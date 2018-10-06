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Общество | В 2020 году в Чемодановке начнут строить новую школу

06.10.2018|13:44
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В поселке Чемодановка Бессоновского района появится новая школа на 475 мест. Ее начнут строить в 2020 году рядом с действующим учреждением образования. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время посещения Чемодановки.

Сейчас в поселке из 900 школьников около 400 занимаются во вторую смену.

«У нас есть задача, поставленная Президентом РФ Владимиром Путиным по ликвидации второй смены и созданию максимально комфортных условий для получения образования. Чемодановка – большой населенный пункт, который продолжает расширяться, поэтому школа здесь нужна», - сказал губернатор.

По его словам, освободившиеся помещения можно будет использовать под внеклассные занятия и кружки. Возможна даже реконструкция одного крыла старой школы под ясельные группы.

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Гость|06.10.2018 14:06|

Почему рядом строят,а не в другом конце Чемодановки?! Чтобы детям ближе было добираться до школы.

Гость|06.10.2018 14:11|

Чумадановка мне нравиться там есть усе и кладбИще и мусорасвалка а теперь и школа будет.

Гость|06.10.2018 14:13|

Гость писал(a):

06.10.2018 14:06|

Почему рядом строят

Я знаю одно село в нашей области так там школа с кладбищем граничет, сидишь так на у роке или на перемене в окошечко поглядываешь и кладбИще наблюдаешь.

Имя: Гость
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