06.10.2018 | 13:44

В поселке Чемодановка Бессоновского района появится новая школа на 475 мест. Ее начнут строить в 2020 году рядом с действующим учреждением образования. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время посещения Чемодановки.

Сейчас в поселке из 900 школьников около 400 занимаются во вторую смену.

«У нас есть задача, поставленная Президентом РФ Владимиром Путиным по ликвидации второй смены и созданию максимально комфортных условий для получения образования. Чемодановка – большой населенный пункт, который продолжает расширяться, поэтому школа здесь нужна», - сказал губернатор.

По его словам, освободившиеся помещения можно будет использовать под внеклассные занятия и кружки. Возможна даже реконструкция одного крыла старой школы под ясельные группы.