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Общество | Три больницы Пензенской области получили цифровые флюорографы

06.10.2018|09:20
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В больницах Белинского, Колышлейского и Городищенского районов обновлено оборудование: на смену устаревшим пленочным флюорографам поступили цифровые.

Стоимость новых аппаратов в общей сложности составляет около 15 млн рублей. Эти средства выделены из областного бюджета.

Цифровая аппаратура позволяет получить изображение высокого качества и снизить лучевую нагрузку на пациента.

«Кроме того, при помощи программы можно увеличивать отдельные участки, добавлять или уменьшать яркость, регулировать контрастность, что дает новые возможности для проведения более точной диагностики и постановки диагноза», - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Сейчас флюорографы проходят установку и в ближайшее время начнут работать.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|06.10.2018 09:39|

О! Ещё пара крузаков появятся на дороге!

Имя: Гость
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