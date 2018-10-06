06.10.2018 | 09:20

В больницах Белинского, Колышлейского и Городищенского районов обновлено оборудование: на смену устаревшим пленочным флюорографам поступили цифровые.

Стоимость новых аппаратов в общей сложности составляет около 15 млн рублей. Эти средства выделены из областного бюджета.

Цифровая аппаратура позволяет получить изображение высокого качества и снизить лучевую нагрузку на пациента.

«Кроме того, при помощи программы можно увеличивать отдельные участки, добавлять или уменьшать яркость, регулировать контрастность, что дает новые возможности для проведения более точной диагностики и постановки диагноза», - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Сейчас флюорографы проходят установку и в ближайшее время начнут работать.