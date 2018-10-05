05.10.2018 | 11:31

Администрацию Земетчинского района обязали отремонтировать дорогу между поселком Пролетарским и селом Крутец протяженностью почти 14 километров.

При проверке состояния покрытия было выявлено, что размеры отдельных просадок, выбоин достигают более 3 метров в длину и ширину и 12 сантиметров в глубину. Движение транспорта по таким участкам затруднено, к тому же имеется угроза ДТП.

После обращения районного прокурора в местный суд с требованием принудить администрацию провести ремонт трассы на орган местного самоуправления возложили обязанность восстановить покрытие в срок до 1 июня 2019 года.

Таким образом будет устранено нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.