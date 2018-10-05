05.10.2018 | 09:57

В Заречном начали благоустраивать зону для купания маленьких детей. Она будет располагаться со стороны песчаного пляжа на Лесном пруду.

«Раньше так называемый лягушатник ограничивали буйки. Сейчас на его месте устанавливают купель, выполненную в том же стиле, что перила мостика у маяка и новый пирс у зеленого пляжа», - сообщает «Заречье сегодня».

Зону отдыха обновляют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь уже установили детскую и спортивную площадки, проложили пешеходные дорожки, установили дополнительные фонари и оборудовали новую лестницу.

Зеленый берег с песчаным теперь соединяет дорожка из тротуарной плитки с мостиком через ручей.

В 2018 году планируется завершить строительство беседки и пирса в виде лосиных рогов.