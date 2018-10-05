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Общество | В Учительском сквере на Западной Поляне открыли галерею почета

05.10.2018|16:47
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Теперь у пензенских учителей есть своя галерея почета - ее открыли рядом с педагогическим институтом. На семи стендах красуются 14 фотографий лучших работников сферы образования.

«Три категории педагогов - учителя средних общеобразовательных школ; педагоги, которые работают в дошкольных образовательных учреждениях; педагоги дополнительного образования», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Фотография Ольги Гуторовой тоже находится у всех на виду. Женщина не один десяток лет преподает музыку в школе № 20.

«Чтобы люди знали своих учителей, помнили о них. Хоть где-то будет про учителя слышно и видно», - подчеркнула она.

Обновлять галерею почета будут один раз в год.

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Гость|05.10.2018 18:49|

Ну вот о чём думали? Теперь дебилоиды малолетние будут разрисовывать эти фото. Вы как при СССР до сих пор живёте.

Имя: Гость
Комментарий:

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