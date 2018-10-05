Теперь у пензенских учителей есть своя галерея почета - ее открыли рядом с педагогическим институтом. На семи стендах красуются 14 фотографий лучших работников сферы образования.
«Три категории педагогов - учителя средних общеобразовательных школ; педагоги, которые работают в дошкольных образовательных учреждениях; педагоги дополнительного образования», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Фотография Ольги Гуторовой тоже находится у всех на виду. Женщина не один десяток лет преподает музыку в школе № 20.
«Чтобы люди знали своих учителей, помнили о них. Хоть где-то будет про учителя слышно и видно», - подчеркнула она.
Обновлять галерею почета будут один раз в год.
Ну вот о чём думали? Теперь дебилоиды малолетние будут разрисовывать эти фото. Вы как при СССР до сих пор живёте.