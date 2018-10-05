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Общество | В правительстве области наградили победителей конкурса социнициатив

05.10.2018|17:31
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В правительстве области чествовали активных, сознательных и неравнодушных - сотрудников различных предприятий и учреждений, которые стали лучшими на региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Они реализовывали программы по сокращению травматизма на производстве, создавали дополнительные рабочие места, кадровый потенциал.

Коллектив пензенского детского сада № 19 сделал ставку на развитие корпоративной благотворительности.

«Мы проводили акции, например «Добро делать просто»: наши дети вместе с родителями собирали фрукты, крупы, овощи и возили животным в зоопарк. Другая акция - «Ветеран живет рядом»: перед Днем Победы мы ходили поздравлять ветеранов на дому. Потом была акция «Подари книгу библиотеке», - сообщила и. о. заведующей детским садом Галина Ежова.

Победители регионального этапа конкурса имеют право представлять область на всероссийском уровне.

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