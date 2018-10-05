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Общество | В Пензе полиция ищет водителей, сбивших людей и уехавших с места ДТП

05.10.2018|09:17
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В Пензе полиция разыскивает водителей, совершивших наезд на пешеходов и скрывшихся с места происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП, произошедших в Пензе в конце сентября - начале октября этого года.

23 сентября в 18:00 напротив дома № 22 на улице Циолковского неустановленный автомобиль наехал на пешехода.

28 сентября в 19:15 напротив дома № 2 на улице Одесской под колеса машины попала 70-летняя пенсионерка.

2 октября в 18:00 у дома № 9 на улице Володарского автомобилист сбил 15-летнего подростка.

3 октября в 19:30 произошло ДТП у дома № 10 на улице Бекешской. Пострадали две женщины 35 и 57 лет. Правоохранители выяснили, что их сбил автомобиль ВАЗ-2115. Водитель разыскивается.

«Убедительная просьба очевидцев данных происшествий позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, или сообщить по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - обращаются к пензенцам сотрудники отделения пропаганды ведомства.

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Гость|05.10.2018 09:34|

Ищут везде и не могут найти...

Город камерами утыкан и неужели никаких следов? Или камеры так, для понта и освоения средств бюджета?

Гость|05.10.2018 09:39|

Сами ищите! За что вам платят??? Причём не мало!

Гость|05.10.2018 09:41|

Гость писал(a):

Или камеры так, для понта и освоения средств бюджета?
у нас полиция для понта

Гость|05.10.2018 09:42|

Гость писал(a):

Сами ищите! За что вам платят??? Причём не мало!
Да без проблем! Щас предьявим первому попавшемуся и тот загребется оправдываться. Так что если кто верит в справедливость, либо приводит к нам виновников, либо на кого бог пошлет...

Гость|05.10.2018 10:00|

Просто был бы смертельный наезд, подняли людей повыше, утт тебе и служебный ресурс, анализ камер, задействование всех вплоть до участковых. А так кому интересно то? ППСники чтоли рейды будут делать искать похожее авто с мех повреждениями? Нафиг им не нужно.

Гость|05.10.2018 10:05|

Такого бардака в ГИБДД ещё не было.Из какого тюменского болота и за что нам сплавили "такого" руководителя?

Гость|05.10.2018 10:11|

Автохулиганов надо искать всем миром и наказывать за беспредел на дороге. Навернякка водители были без прав, пьяные, на незарегистрированном авто, превысили скорость и т.д. Страдают люди от таких водил

Гость|05.10.2018 10:20|

Столько нераскрытых наездов на пешеходов всего за 10 дней? Складывается впечатление, что все областное ГИБДД приучено только к ночным рейдам по выходным дням, а никак не к поиску нарушителей ДТП и выезду на место ДТП

Гость|05.10.2018 10:21|

Надо переводить часы. Все сбиты в вечернее время. У нас темень

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