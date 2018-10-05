05.10.2018 | 09:17

В Пензе полиция разыскивает водителей, совершивших наезд на пешеходов и скрывшихся с места происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП, произошедших в Пензе в конце сентября - начале октября этого года.

23 сентября в 18:00 напротив дома № 22 на улице Циолковского неустановленный автомобиль наехал на пешехода.

28 сентября в 19:15 напротив дома № 2 на улице Одесской под колеса машины попала 70-летняя пенсионерка.

2 октября в 18:00 у дома № 9 на улице Володарского автомобилист сбил 15-летнего подростка.

3 октября в 19:30 произошло ДТП у дома № 10 на улице Бекешской. Пострадали две женщины 35 и 57 лет. Правоохранители выяснили, что их сбил автомобиль ВАЗ-2115. Водитель разыскивается.

«Убедительная просьба очевидцев данных происшествий позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, или сообщить по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - обращаются к пензенцам сотрудники отделения пропаганды ведомства.