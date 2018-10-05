05.10.2018 | 08:09

Вечером в четверг, 4 октября, в мэрии Пензы состоялось очередное заседание штаба по пуску тепла. Его провели и. о. главы администрации Сергей Волков и вице-мэр по городскому хозяйству Юрий Ильин.

«В ходе обсуждения объектов, в которые на сегодняшний день теплоноситель еще не поступил, Сергей Волков обратил внимание на отсутствие ресурса в доме ветеранов, расположенном на улице Собинова, 9», - рассказали в пресс-службе администрации.

Чиновник был обеспокоен тем, что в учреждении постоянно живут люди, и из-за грядущего похолодания они могут замерзнуть.

«Необходимо в срочном порядке обеспечить на объект подачу теплоносителя», - подчеркнул Волков.

Заместитель технического директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрий Шелихов заверил, что заполнение системы уже идет, и в ближайшее время тепло должно поступить в дом ветеранов.