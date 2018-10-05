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Общество | В Пензе наградили ветеранов и сотрудников уголовного розыска

05.10.2018|18:21
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Случайных людей в уголовном розыске нет, уверены ветераны, пришедшие на торжество. Чтобы быть хорошим опером, нужно желание, иначе такого графика работы просто не выдержишь.

«Раскрытие убийства - это очень трудно, если оно неочевидное. Надо усидчивость, работать до 9-10 часов вечера каждый день. Дома не бывал я месяцами. Семья меня видела по выходным дням. Генерал отпускал нас на выходной, чтобы мы могли переодеться, - и опять в командировку», - рассказал ветеран уголовного розыска Владимир Мартышкин.

У современных полицейских технических возможностей для поимки преступников намного больше. Но основное в работе не изменилось.

«Надо документировать деятельность преступников, надо задерживать физически - так запросто не пригласишь его в отдел, надо собирать улики и доказательства, чтобы привлечь лиц к уголовной ответственности, - вот они, сложности, в этом», - уточнил ветеран уголовного розыска Павел Филиппов.

«Хотелось бы вас всех, ветеранов и уголовный розыск, поблагодарить за мужественную работу. Самые смелые сотрудники и сотрудницы работают в этой службе. На то, что легкая служба у нас будет, мы не надеемся. Я уверен, что все мы готовы к этой службе», - заявил врио начальника УМВД России по Пензенской области Вадим Ковтун.

В честь векового юбилея уголовного розыска ветеранам службы вручили подарки, а действующим сотрудникам - благодарственные письма.

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Гость|05.10.2018 18:51|

Молодцы!

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