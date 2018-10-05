05.10.2018 | 14:42

Повышение профессионального мастерства и общественной значимости профессии - главные цели третьего регионального форума бухгалтеров бюджетных и коммерческих организаций. Он пройдет в Пензе 9 октября в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

«На него будут приглашены ведущие спикеры России, то есть все в основном лекторы - это Москва. Конечно, для бюджетных организаций все это будет проводиться бесплатно», - сообщил директор Пензенской ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Владислав Чернецов.

Форум - один из этапов традиционного «Бухгалтерского марафона». Последний включает в себя также конкурс представителей этой профессии - сотрудников коммерческих и бюджетных организаций. Победителей определят в четырех номинациях.

Одна из участниц - Лидия Зайцева. Ведущий специалист-эксперт Министерства финансов Пензенской области в 2017 году уже становилась призером областного конкурса «Бухгалтер года». Теперь надеется, что будет признана лучшей.

«Ну конечно же, нужно обладать широкими знаниями бухгалтерского учета, но также мне еще понадобились знание закупок, знание финансового контроля и аудита. То есть вопросы очень разнообразные, и требуются обширные знания, чтобы дать на них правильные ответы», - рассказала она.

В прошлом году пятеро бухгалтеров Пензенской области вошли в число лучших в России. Инна Байгузова стала победительницей среди представителей коммерческих организаций страны.

Церемония награждения регионального конкурса «Бухгалтер года» состоится в Пензе в ноябре.