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Общество | Глава Пензы Николай Тактаров поздравил педагогов с Днем учителя

05.10.2018|09:10
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В пятницу, 5 октября, глава Пензы Николай Тактаров поздравил педагогов с профессиональным праздником - Днем учителя.

«Ваша профессия - одна из самых необходимых и востребованных в обществе. Значение ее невозможно переоценить.

Именно учитель открывает детям мир знаний и наук, воспитывает в них лучшие качества, учит трудиться и мыслить, быть творческими, смелыми, целеустремленными, помогает сформировать мировоззрение и найти себя.

Дорогие учителя! Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу раскрываются и реализуются таланты и способности детей, которые впоследствии прославляют не только их обладателей, но и малую родину, и нередко даже страну.

Каждый день, сохраняя все позитивное, что накоплено в отечественной системе образования, вы активно внедряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению опыта и знаний.

Вкладывать столько сил в свою работу, искренне радоваться успехам своих учеников, порой тратить личное время на проверки домашних работ и контрольных и всегда отдавать максимум своей любви и тепла может только истинный педагог, который сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и уважение к традициям, огромную энергию и степенность, доброту и строгость.

Спасибо вам за этот сложный, но такой нужный труд! Вы - богатство нашей образовательной системы.

Особую благодарность хочу выразить ветеранам отрасли, отдавшим лучшие годы своей жизни педагогическому труду. Пусть тепло души, которое вы когда-то щедро отдавали детям, возвратится к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во благо будущего нашего города и всего Сурского края!

Желаю вам, дорогие учителя, здоровья, счастья, благополучия, больших успехов в вашем нелегком труде, всего самого лучшего, самого доброго и самого радостного в жизни!» - говорится в поздравлении Николая Тактарова.

Источник — фото pgduma.ru
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Гость|05.10.2018 09:28|

А как там выборы? Педагоги готовы?

Гость|05.10.2018 10:01|

Только и знает,что поздравляли.Вот работа сиди и поздравляй всех.

Гость|05.10.2018 10:21|

Абсолютно ненужная должность.

Имя: Гость
Комментарий:

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