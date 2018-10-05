05.10.2018 | 12:18

В четверг, 4 октября, популярный исполнитель Егор Крид (Булаткин), уроженец Пензы, прокомментировал свое выступление в родном городе. Впечатлениями он поделился с подписчиками в Instagram.

«Мой город - Пенза, мой город - признак» - так певец начал свой пост, в котором поблагодарил «регион 58» за то, что здесь в него не верили, назвав это большой мотивацией.

«Никогда не давал концерт в Пензе и на протяжении семи лет, как переехал в Москву, ни разу не соглашался на концерт в родном городе», - признался Егор Крид.

Он пояснил, что хотел приехать не просто состоявшимся артистом с хитами, а «личностью с зафундаментированными принципами».

«Для того, чтобы хотя бы 10-15% настоящего меня узнала страна, понадобилось прилично времени. И вот настал тот самый день, тот самый момент. Родной город, я стою на сцене, вижу полный зал, который так долго меня ждал. И понеслась... 6 000 человек моих людей. Кто бы мог поверить в это...» - написал Егор Крид.

22 сентября исполнитель собрал полный зал спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена». В тот день к зданию стекались нескончаемые потоки фанатов, разгоряченные подростки скандировали хиты поп-идола.