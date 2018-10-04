Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 окт 2018|20:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  76.05  |  $  66.21

Общество | В Пензенском зоопарке открылась ветеринарная клиника

04.10.2018|18:54
Печать

В Пензенском зоопарке теперь будут помогать поправлять здоровье не только местным обитателям, но и животным, которых содержат горожане. Здесь открыли ветеринарную клинику. На торжественную церемонию пришли высокие гости.

«Огромная благодарность руководству Пензенского зоопарка, конечно, благодарность ветеринарным врачам, которые сделали все для того, чтобы эта клиника была», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

«Я поздравляю всех жителей с открытием этой клиники, потому что любой человек может обратиться за консультацией к нашим специалистам», - подчеркнул директор Пензенского зоопарка Андрей Воскресенский.

Принимают пациентов специалисты, которые много лет работают в зоопарке. У этих врачей богатый опыт общения с самыми разными животными - они готовы лечить и кошек, и собак, и экзотических змей и крокодилов, и разный сельскохозяйственный скот.

Клиника хорошо оснащена, в ней установлена высокотехнологичная аппаратура.

«Приобрели новейшее оборудование - это анализатор крови (экспресс-диагностика будет происходить сразу), цифровой рентген-аппарат, электроскальпель-коагулятор, единственный в Пензе наркоз ингаляционный», - сообщил главный ветеринарный врач Пензенского зоопарка Андрей Солодков.

Врачи проведут полную диагностику, при необходимости сделают операцию. Сейчас ветеринарная лечебница работает с 8:00 до 21:00, в будущем станет круглосуточной. Специалистов можно пригласить и на дом.

У клиники отдельный вход - со стороны 2-го проезда Свердлова, это недалеко от стадиона «Темп». Все желающие могут обратиться за помощью, позвонив по телефонам: 707-444, 8-902-203-74-44.

0
0
0
0
 
Гость|04.10.2018 19:45|

Как бизнес проект - хорошо,но больше шансов занести инфекции обитателям зоопарка.

Гость|04.10.2018 19:59|

Сделайте сыну обрезание.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 