04.10.2018 | 18:54

В Пензенском зоопарке теперь будут помогать поправлять здоровье не только местным обитателям, но и животным, которых содержат горожане. Здесь открыли ветеринарную клинику. На торжественную церемонию пришли высокие гости.

«Огромная благодарность руководству Пензенского зоопарка, конечно, благодарность ветеринарным врачам, которые сделали все для того, чтобы эта клиника была», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

«Я поздравляю всех жителей с открытием этой клиники, потому что любой человек может обратиться за консультацией к нашим специалистам», - подчеркнул директор Пензенского зоопарка Андрей Воскресенский.

Принимают пациентов специалисты, которые много лет работают в зоопарке. У этих врачей богатый опыт общения с самыми разными животными - они готовы лечить и кошек, и собак, и экзотических змей и крокодилов, и разный сельскохозяйственный скот.

Клиника хорошо оснащена, в ней установлена высокотехнологичная аппаратура.

«Приобрели новейшее оборудование - это анализатор крови (экспресс-диагностика будет происходить сразу), цифровой рентген-аппарат, электроскальпель-коагулятор, единственный в Пензе наркоз ингаляционный», - сообщил главный ветеринарный врач Пензенского зоопарка Андрей Солодков.

Врачи проведут полную диагностику, при необходимости сделают операцию. Сейчас ветеринарная лечебница работает с 8:00 до 21:00, в будущем станет круглосуточной. Специалистов можно пригласить и на дом.

У клиники отдельный вход - со стороны 2-го проезда Свердлова, это недалеко от стадиона «Темп». Все желающие могут обратиться за помощью, позвонив по телефонам: 707-444, 8-902-203-74-44.