04.10.2018 | 18:48

Электронные сигареты не стали альтернативой обычным - они так же вредны для неокрепшего организма, как и традиционные никотиновые палочки. Дымить ими можно только с 18 лет.

«В конце 2017 года на территории Пензенской области был принят закон, ограничивающий реализацию электронных средств доставки никотина для несовершеннолетних и сопроводительных средств», - пояснила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк.

Чтобы проверить, соблюдают ли продавцы этот закон, представители городской администрации и полиции отправились в рейд.

Сначала в магазины запустили подставных подростков. В первой точке им ничего не продали. Позже у прилавка появились чиновники и опросили продавца на предмет соблюдения законодательства.

В очередной торговой точке 17-летним помощникам полиции электронные сигареты тоже не отпустили.

«Любой товар, который представлен на нашей торговой точке, продается только при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, по которому ему не меньше 18 лет. Несовершеннолетние часто приходят, я их гоняю», - заявила продавец.

За реализацию электронных сигарет лицам, не достигшим 18-летия, предусмотрена административная ответственность.

«При факте продажи для граждан штрафные санкции - от 2 до 4 тысяч, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч, для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч. То есть достаточно серьезные штрафные санкции», - добавила Ольга Жовтяк.