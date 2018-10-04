04.10.2018 | 08:13

В среду, 3 октября, во все детские сады, школы, учреждения дополнительного образования и стационары Пензы было подано тепло. Об этом заявил глава администрации города Виктор Кувайцев на традиционном вечернем заседании штаба по пуску тепла.

«Сравнивания нашу работу с периодом 2017 года, увидели, что мы работаем более качественно. На эту дату в прошлом году у нас с отоплением было порядка 90% школ и 93% детских садов», - отметил Виктор Кувайцев.

Кроме того, тепло дали в 55 из 58 учреждений культуры, 103 из 128 объектов здравоохранения, 12 из 17 объектов спортивной направленности и 18 из 25 соцучреждений. Также отапливаются 3 из 6 объектов министерства труда и соцразвития, 19 из 23 объектов министерства образования, 9 из 12 - министерства культуры, 10 из 14 - министерства спорта.

Подан теплоноситель и в 2 333 из 2 570 домов с централизованным отоплением - это 91%. В прошлом году показатель достигал 87%.

«Однако глава исполнительной власти города отметил, что девятый и десятый дни начала отопительного сезона самые ответственные, за которые нужно успеть устранить появляющиеся изъяны, чтобы успешно выполнить план», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

В городе будут созданы бригады сотрудников МУПов, которые помогут ресурсоснабжающим организациям в ликвидации порывов.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 26 сентября. В первую очередь тепло подается в учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы. Во все жилые дома оно должно поступить до 5 октября.