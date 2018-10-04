Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 окт 2018|14:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  76.05  |  $  66.21

Общество | В колонии № 1 осужденные начали выращивать базилик, петрушку и укроп

04.10.2018|13:40
Печать

В исправительной колонии № 1 УФСИН России по Пензенской области приступили к выращиванию пряных трав. В теплице впервые высажены базилик, петрушка и укроп.

При правильном уходе урожайность зелени может составить около трех килограммов с квадратного метра.

Площадь тепличного хозяйства (180 кв. м) позволяет осужденным заниматься и другими культурами: огурцами, помидорами, болгарским перцем, садовой земляникой. Также в учреждении собирают грибы вешенки.

Чтобы получить хороший урожай, заключенные проводят полный цикл сельскохозяйственных работ.

«При выращивании не используются никакие химические добавки. Нам важно, чтобы продукция была экологически чистой», - отметил заместитель начальника учреждения Сергей Очкин.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН РФ, зелень в ИК-1 планируется выращивать в производственных масштабах.

Источник — Фото www.58.fsin.su
0
0
0
0
 
Гость|04.10.2018 13:53|

Что только не придумают,чтобы была польза в свой карман,а осужденные были бесплатной рабочей силой.

Гость|04.10.2018 13:56|

Гость писал(a):

были бесплатной рабочей силой.
А разве им не плотют?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 