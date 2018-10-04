04.10.2018 | 13:40

В исправительной колонии № 1 УФСИН России по Пензенской области приступили к выращиванию пряных трав. В теплице впервые высажены базилик, петрушка и укроп.

При правильном уходе урожайность зелени может составить около трех килограммов с квадратного метра.

Площадь тепличного хозяйства (180 кв. м) позволяет осужденным заниматься и другими культурами: огурцами, помидорами, болгарским перцем, садовой земляникой. Также в учреждении собирают грибы вешенки.

Чтобы получить хороший урожай, заключенные проводят полный цикл сельскохозяйственных работ.

«При выращивании не используются никакие химические добавки. Нам важно, чтобы продукция была экологически чистой», - отметил заместитель начальника учреждения Сергей Очкин.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН РФ, зелень в ИК-1 планируется выращивать в производственных масштабах.