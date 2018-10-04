04.10.2018 | 17:52

В киноконцертном зале «Пенза» на профессиональное торжество собрались педагоги со всей области.

«Настоящий учитель всегда дает намного больше, чем заложено в школьной программе, он помогает молодому человеку, подростку, ребенку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Сергей Альчин ведет свой учительский стаж с 1967 года и готов делиться опытом с молодыми коллегами.

«Надо быть самому руководителю открытым, из себя не делать великого авторитета, чтобы дети не боялись старших, педагога, чтобы они могли подойти и посоветоваться», - рассказал он.

В честь праздника 31 преподаватель получил федеральные и региональные награды. Одному учителю вручили благодарность президента, двое удостоены звания «Почетный работник сферы образования России».

«Спасибо вам огромное за ваш колоссальный и очень нужный труд! Фактически в ваших руках - будущее нашей страны», - подчеркнул певец и композитор Эдуард Изместьев.

Выступление обладателя премии «Шансон года» стало подарком пензенским учителям.