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Общество | В ККЗ «Пенза» педагоги области отметили профессиональный праздник

04.10.2018|17:52
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В киноконцертном зале «Пенза» на профессиональное торжество собрались педагоги со всей области.

«Настоящий учитель всегда дает намного больше, чем заложено в школьной программе, он помогает молодому человеку, подростку, ребенку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Сергей Альчин ведет свой учительский стаж с 1967 года и готов делиться опытом с молодыми коллегами.

«Надо быть самому руководителю открытым, из себя не делать великого авторитета, чтобы дети не боялись старших, педагога, чтобы они могли подойти и посоветоваться», - рассказал он.

В честь праздника 31 преподаватель получил федеральные и региональные награды. Одному учителю вручили благодарность президента, двое удостоены звания «Почетный работник сферы образования России».

«Спасибо вам огромное за ваш колоссальный и очень нужный труд! Фактически в ваших руках - будущее нашей страны», - подчеркнул певец и композитор Эдуард Изместьев.

Выступление обладателя премии «Шансон года» стало подарком пензенским учителям.

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Гость|04.10.2018 18:56|

А ждали кобздона. вчера никто не угадал

Гость|04.10.2018 18:58|

Кроме Бандеры никого не нашлось?

Гость|04.10.2018 19:00|

Дарёному коню в зубы не смотрят.

Гость|04.10.2018 19:03|

Самого, самого малобюджетного нашли, во скряги!!! опять на педагогах с экономили

Гость|04.10.2018 19:12|

penzainform.ru писал(a):

Настоящий учитель всегда дает намного больше, чем заложено в школьной программе
Жаль,что таких сейчас нет.Школу заполонили учителя-репетиторы.Они в школах классы арендуют и за деньги дают то,что должны давать на уроках,но это им не выгодно.Сейчас такое веяние в школах,чем меньше узнает ученик на уроке,тем больше с него можно состричь бабла.

Гость|04.10.2018 19:54|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Настоящий учитель всегда дает намного больше, чем заложено в школьной программе
Жаль,что таких сейчас нет.Школу заполонили учителя-репетиторы.Они в школах классы арендуют и за деньги дают то,что должны давать на уроках,но это им не выгодно.Сейчас такое веяние в школах,чем меньше узнает ученик на уроке,тем больше с него можно состричь бабла.
Неугодных учителей, будь они хоть семи пядей во лбу, из школ выживают. А блюдолизы, тихушные подлецы продолжают ошиваться вокруг директоров и завучей.

Гость|04.10.2018 20:15|

Нино Голубина пела?

Гость|04.10.2018 20:27|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Настоящий учитель всегда дает намного больше, чем заложено в школьной программе

Жаль,что таких сейчас нет.Школу заполонили учителя-репетиторы.Они в школах классы арендуют и за деньги дают то,что должны давать на уроках,но это им не выгодно.Сейчас такое веяние в школах,чем меньше узнает ученик на уроке,тем больше с него можно состричь бабла.

И это радует.

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