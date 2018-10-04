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Общество | В библиотеке имени М. Ю. Лермонтова отметили 40-летие больницы № 6

04.10.2018|15:21
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В 1978 году на улице Стасова появилась городская клиника, со временем ставшая самой большой в Пензе.

Ее юбилей отметили в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, где собрались врачи и медсестры, работающие в больнице № 6 сейчас, и те, кто трудился в ней раньше.

Юрий Орлов возглавлял лечебницу с 1978 по 1991 год. Расстраивается, что сейчас коек в ней гораздо меньше, чем было при нем, - около 900 против прежних 1 200.

«Хорошо, что качество оказываемой помощи сохранилось и даже выросло, потому что это база медицинского института, база усовершенствования врачей, там большой научный потенциал», - отметил бывший главврач больницы.

Нынешний главный врач Дмитрий Зиновьев говорит, что управлять больницей сложно. И это связано не только с солидными размерами учреждения, но и с его профилем - оно в основном ориентировано на оказание экстренной помощи, например, в него везут попавших в серьезные ДТП. Вскоре клиника станет больше.

«На сегодня принято решение о создании на базе больницы второго регионального сосудистого центра, что подразумевает установку рентген-ангиографической операционной и переустройство приемного отделения под потоки, которые должны сортироваться уже на начальном этапе», - сообщил Дмитрий Зиновьев.

На праздновании 40-летия больницы в адрес ее сотрудников было сказано немало теплых слов. Главный подарок на юбилей сделал губернатор - выделены дополнительные 100 миллионов рублей к финансированию на 2019 год.

«На решение проблем, развитие системы здравоохранения в больнице имени Г. А. Захарьина. Спасибо вам за работу. Здоровья и счастья вам!» - заключил Иван Белозерцев.

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