04.10.2018 | 14:56

У детей-сирот, достигших 18 лет, началась новая жизнь. В городской администрации 40 новоселам раздали квадратные метры.

В этом году в список получателей однокомнатных квартир по программе обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включены 362 человека.

Заселять людей в микрорайон Заря будут постепенно.

«Мы в этом году строим два дома по 50 квартир - 100 квартир мы предоставим. В следующем году у нас будет задел еще на один дом. Особо хотел бы отметить, что дома, которые сейчас построены, хорошего качества», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

До окончания этого года детям-сиротам планируется предоставить 108 квартир.