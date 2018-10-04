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Общество | В администрации Пензы детям-сиротам вручили ключи от квартир в Заре

04.10.2018|14:56
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У детей-сирот, достигших 18 лет, началась новая жизнь. В городской администрации 40 новоселам раздали квадратные метры.

В этом году в список получателей однокомнатных квартир по программе обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включены 362 человека.

Заселять людей в микрорайон Заря будут постепенно.

«Мы в этом году строим два дома по 50 квартир - 100 квартир мы предоставим. В следующем году у нас будет задел еще на один дом. Особо хотел бы отметить, что дома, которые сейчас построены, хорошего качества», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

До окончания этого года детям-сиротам планируется предоставить 108 квартир.

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Гость|04.10.2018 15:22|

В доме который лопнул?

Гость|04.10.2018 15:25|

а как правильно произносить - сиротам, или сиротам?

Гость|04.10.2018 15:27|

Сиропам

Гость|04.10.2018 15:28|

кувайцева под суд !

как можно заселять людей в аварийные дома ?

Гость|04.10.2018 15:32|

это харашо начнется ПЬЯНСТВО И ПОНАЖОВЩИНА!

Гость|04.10.2018 15:32|

Правильно поняли,что другие дома нехорошие? Только последних два требованиям для проживания соответствуют?!

Гость|04.10.2018 15:33|

При Сталине попробовали бы так построить.

Гость|04.10.2018 15:34|

Раздали квадратные метры. А когда треугольные и круглые метры начнут раздавать?! Ну просто акулы пера-слов нет,одни мысли и те матерные.

Имя: Гость
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