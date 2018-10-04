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Общество | «РЖД» ищут средства на обеспечение безопасности в ДК им. Ф. Дзержинского

04.10.2018|17:31
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Зрительный зал в пензенском Дворце культуры железнодорожников имени Ф. Э. Дзержинского откроется после того, как там будут приняты противопожарные меры.

Ранее транспортная прокуратура выявила в здании нарушения пожарной безопасности и подала иск. Суд обязал ОАО «РЖД» устранить недочеты. Однако 17 сентября представители КбшЖД опечатали вход в зал.

Ситуация привлекла внимание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, он обсудил проблему с руководством КбшЖД.

А вот что сказано в письме, пришедшем в ответ на запрос ИА «ПензаИнформ» и датированном 4 октября 2018 года (исходящий № 356/КБШ НУОС). Письмо подписал начальник службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги Вячеслав Степанов.

«Временное закрытие зрительного зала было связано с необходимостью проведения дополнительных работ по обеспечению противопожарной безопасности. Отмечу, что приостановка работы зрительного зала не повлияла на расписание и работу кружков, базирующихся в ДК.

В настоящее время решается вопрос о выделении денежных средств для проведения необходимой противопожарной обработки зрительного зала, после чего зал будет вновь открыт для проведения различного рода мероприятий», - говорится в документе.

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Гость|04.10.2018 17:57|

А попы не хотят баблом помочь?

Гость|04.10.2018 18:13|

У РЖД нет денег на ремонт зала??? ахахаха. Кому скажешь не поверят)))) вот они жгут)))))

Гость|04.10.2018 18:37|

А почему попы там используют открытый огонь?Кто им дал на это разрешение?Часом не тот кто опечатал зал?

Гость|04.10.2018 18:48|

Гость писал(a):

А почему попы там используют открытый огонь?Кто им дал на это разрешение?Часом не тот кто опечатал зал?

Попы вообще в не закона. Тимуса у них нет, налогов не платят, Пенсии получают. Это кто такие? Что за каста неприкасаемых? Типа мы приверженцы ученья христова и все, налоги платить не надо и пенсия гарантирована.

Имя: Гость
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