04.10.2018 | 17:31

Зрительный зал в пензенском Дворце культуры железнодорожников имени Ф. Э. Дзержинского откроется после того, как там будут приняты противопожарные меры.

Ранее транспортная прокуратура выявила в здании нарушения пожарной безопасности и подала иск. Суд обязал ОАО «РЖД» устранить недочеты. Однако 17 сентября представители КбшЖД опечатали вход в зал.

Ситуация привлекла внимание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, он обсудил проблему с руководством КбшЖД.

А вот что сказано в письме, пришедшем в ответ на запрос ИА «ПензаИнформ» и датированном 4 октября 2018 года (исходящий № 356/КБШ НУОС). Письмо подписал начальник службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги Вячеслав Степанов.

«Временное закрытие зрительного зала было связано с необходимостью проведения дополнительных работ по обеспечению противопожарной безопасности. Отмечу, что приостановка работы зрительного зала не повлияла на расписание и работу кружков, базирующихся в ДК.

В настоящее время решается вопрос о выделении денежных средств для проведения необходимой противопожарной обработки зрительного зала, после чего зал будет вновь открыт для проведения различного рода мероприятий», - говорится в документе.