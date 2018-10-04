04.10.2018 | 16:02

В Пензе батареи стали горячими почти везде. Во всяком случае, об этом говорят власти города.

«У нас все учреждения образования - школы, детские сады и учреждения дошкольного образования полностью обеспечены теплом. Теплом у нас обеспечены и все стационары здравоохранения», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

В прошлом году в тех же числах месяца потеплело только в 90% школ и 93% детских садов. Количество подключенных к системе жилых домов сейчас немногим больше, чем в 2017 году. Такое благополучие чиновники связывают с установкой во многих местах модульных котельных.

«Объекты здравоохранения, социальные объекты, если бы не было этих модульных котельных, затопились бы намного позже», - отметил начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов.

Однако Виктор Кувайцев призывает не успокаиваться раньше времени. По опыту прошлых лет самыми сложными обычно являются последние дни пуска тепла - коммуникации рвутся именно в это время.

В 2018 году опасными являются 4 и 5 октября. Аварии уже случаются, а в ряде мест все еще продолжается плановая замена старых труб на новые, например, на проспекте Строителей, напротив универсама № 175. Копают и недалеко от ЦНТИ. Но домов, где батареи остаются холодными, меньше с каждым часом.

«Тепло у нас вчера пустили, но пока не всем и не во все стояки», - рассказала жительница города Пензы.

При благоприятном развитии событий 5 октября с теплом должны быть все дома в городе.