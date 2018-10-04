04.10.2018 | 09:03

В Пензе растет заболеваемость респираторными вирусными инфекциями. За 39-ю неделю 2018 года показатель увеличился на 5,8%, диагноз поставили 983 пациентам. Тем не менее во всех возрастных группах заболеваемость остается ниже контрольного уровня.

Всего за указанный период в Пензенской области было зарегистрировано 2 086 случаев ОРВИ. Чаще от РВИ страдали взрослые, доля детей среди заболевших - 37,9%.

Относительно высокий уровень заболеваемости отмечен в Кузнецке, а также Лопатинском, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Камешкирском, Неверкинском и Городищенском районах, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаев гриппа в Пензенской области пока не выявлено. Продолжается кампания по вакцинации. Всего в 2018 году запланировано привить 706 400 человек (это более 50% населения): 668 400 в рамках национального календаря, 38 000 - за счет местных источников финансирования.

Для того чтобы сделать прививку, можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.