04.10.2018 | 10:30

В четверг, 4 октября, 20 бойцов пензенского поискового отряда «Поиск-Вездеход» под руководством Ларисы Казаковой отправятся в Оренбург. Там пройдет V окружной слет поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт!».

Участников слета ждут церемония возложения цветов к Вечному огню, работа выставки-экспозиции поисковых отрядов, конкурсная программа.

Поисковики будут соревноваться в восьми дисциплинах: «ориентирование и топография», «военная археология», «архивно-поисковая деятельность», «оказание первой медицинской помощи», «военно-историческая викторина», «вооружение», «обмундирование» и «техника безопасности».

Команды представят на суд жюри находки с полей сражений Великой Отечественной войны прошедшего полевого сезона, а также презентацию отряда.

«Окружной слет поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт!» проводится в пятый раз. Пензенская команда отряда «Поиск-вездеход» является лучшей в регионе, поскольку дважды завоевывала Гран-при слета, один раз была первой и один раз занимала третье место. В 2016 году Пенза принимала окружной слет на своей территории», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.