В четверг, 4 октября, 20 бойцов пензенского поискового отряда «Поиск-Вездеход» под руководством Ларисы Казаковой отправятся в Оренбург. Там пройдет V окружной слет поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт!».
Участников слета ждут церемония возложения цветов к Вечному огню, работа выставки-экспозиции поисковых отрядов, конкурсная программа.
Поисковики будут соревноваться в восьми дисциплинах: «ориентирование и топография», «военная археология», «архивно-поисковая деятельность», «оказание первой медицинской помощи», «военно-историческая викторина», «вооружение», «обмундирование» и «техника безопасности».
Команды представят на суд жюри находки с полей сражений Великой Отечественной войны прошедшего полевого сезона, а также презентацию отряда.
«Окружной слет поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт!» проводится в пятый раз. Пензенская команда отряда «Поиск-вездеход» является лучшей в регионе, поскольку дважды завоевывала Гран-при слета, один раз была первой и один раз занимала третье место. В 2016 году Пенза принимала окружной слет на своей территории», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.
Направьте их навести порядок у Стелы Героям ВОВ и труда на Советской площади. Иначе ,никто не забыт,только пустые слова.