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Общество | За время акции «Сурский край - без наркотиков!» завели 148 уголовных дел

03.10.2018|10:36
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В Пензенской области подвели предварительные итоги шестой акции «Сурский край - без наркотиков!», которая прошла с 20 августа по 17 сентября.

За это время на круглосуточные горячие линии, открытые во всех правоохранительных и контролирующих органах, поступило 340 сообщений о возможных правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств. Во многих случаях при проверке информация подтвердилась.

В регионе возбудили 148 уголовных дел, связанных с наркотиками, составили 83 административных протокола, изъяли более 6,5 кг запрещенных веществ.

Кроме того, за период проведения акции было выявлено около 500 интернет-ресурсов, на которых содержались сведения о способах приобретения и изготовления наркотических средств, психотропных веществ (более 250 нашли представители прокуратуры, свыше 150 - сотрудники органов внутренних дел, 65 - волонтеры молодежного многофункционального центра).

«В отношении 24 лиц, состоящих на учете с диагнозом «наркомания», направлены заявления в суд о прекращении у них права на управление транспортным средством», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Окончательные итоги мероприятия подведут на очередном заседании региональной антинаркотической комиссии 11 октября.

«С учетом полученных результатов, проведение подобных акций на территории региона планируется продлить», - подчеркнула Светлана Артамонова.

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Гость|03.10.2018 10:53|

Сделайте акцию бессрочной!

Гость|03.10.2018 11:24|

Гость писал(a):

Сделайте акцию бессрочной!
Работаем только по акциям

Имя: Гость
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