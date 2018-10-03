03.10.2018 | 10:45

Комбинат благоустройства и лесного хозяйства Заречного получил четыре единицы уборочной техники.

«На каждой машине красуется герб Заречного. Общая стоимость спецтехники составляет более 18 млн рублей», - сообщает «Заречье сегодня».

Мини-погрузчик позволит приводить в порядок улицы и внутридворовые территории в любое время года. Подметально-уборочная машина будет использоваться весной для очищения асфальта от песка, оставшегося после зимы.

Кроме того, автопарк предприятия пополнили трактор «Беларус» и автокран «Ивановец».

«В городе вообще не было крана. Новый «Ивановец» отличается высокой проходимостью. Он может работать и в черте города, и в лесу», - отметил гендиректор комбината благоустройства Андрей Шалимов.

По словам главы Заречного Олега Климанова, новая техника позволит работникам КБУ убирать город быстрее.