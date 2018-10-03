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Общество | В Пензенской области изменена схема движения по трассе Н. Новгород - Саратов

03.10.2018|14:15
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На путепроводе, расположенном в Пензенской области на 405-м километре федеральной дороги Нижний Новгород - Саратов, временно изменена схема движения.

В этом месте на границе Мокшанского и Бессоновского районов путепровод проходит над другой федеральной автострадой - М5 «Урал».

«Движение автомобилей будет осуществляться через съезды транспортной развязки на трассу М5 с помощью светофорного регулирования», - сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Елизарова.

Временные схемы организации движения размещены на информационных щитах, установленных по ходу движения на всех направлениях.

Планируется, что ограничение будет действовать до сентября 2019 года - на время капитального ремонта путепровода.

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