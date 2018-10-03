03.10.2018 | 19:25

Вслед за Жераром Депардье и Стивеном Сигалом Марина Спичкина обрела статус гражданина Российской Федерации. Всю свою жизнь женщина прожила в Средней Азии.

«Когда я училась в 7-8-м классе, меня стал очень задевать вопрос, почему я русская, а живу в Узбекистане. Тогда мне воспитательница наша сказала: «Твоя родина - Советский Союз, и, где бы ты ни жила, ты все равно живешь на своей родине». И вдруг в «лихие 90-е» получилось так, что моя родина распалась», - рассказала жительница г. Пензы Марина Спичкина.

Большая семья Марины Владимировны стала чужой в исламском государстве. Жить в Узбекистане с каждым годом становилось все тяжелее, в 2015 году женщина решилась на переезд в Пензу.

Первым делом нужно было принять новое гражданство. Наконец это случилось - Марина Спичкина прошла процедуру приведения к присяге.

«У граждан, которые принимают присягу, после принесения наступают обязанности по выполнению данных слов, данных обещаний», - пояснил начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Пензе Сергей Винников.

Марина Спичкина этому только рада.