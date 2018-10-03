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Общество | В Пензе управляющей компании грозит штраф в размере 300 тысяч

03.10.2018|10:20
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ООО «УК «Комфорт-Девелопмент», имеющему в управлении несколько жилых домов в дальнем Арбекове и Арбековской Заставе, грозит штраф за неисполнение требований законодательства.

Как сообщается на сайте региональной госжилстройтехинспекции, ранее управляющая компания была оштрафована на 150 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.23.2 КоАП РФ (нарушение требований о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов).

Деньги не были внесены в установленный срок. В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ это влечет наложение административного штрафа в двукратном размере.

«Законный представитель ООО «УК «Комфорт-Девелопмент» вызван в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области для составления административного протокола», - резюмировали представители ведомства.

Ранее сообщалось, что ООО «УК «Комфорт-Девелопмент» и ООО «УК «Комфорт» (у организаций один руководитель) находятся в плохом финансовом положении. Тревожные сигналы стали поступать еще в прошлом году, когда судебные приставы описывали имущество организаций, а тепловики подавали иски. За прошедшие месяцы ситуация только ухудшилась.

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