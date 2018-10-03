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Общество | В Пензе жительница Средней Азии получила российское гражданство

03.10.2018|19:25
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Вслед за Жераром Депардье и Стивеном Сигалом Марина Спичкина стала гражданином Российской Федерации. Всю свою жизнь женщина прожила в Средней Азии.

«Когда я училась в 7-8-м классе, меня стал очень задевать вопрос, почему я русская, а живу в Узбекистане. Тогда мне воспитательница наша сказала: «Твоя родина - Советский Союз, и, где бы ты ни жила, ты все равно живешь на своей родине». И вдруг в «лихие 90-е» получилось так, что моя родина распалась», - рассказала жительница г. Пензы Марина Спичкина.

Большая семья Марины Владимировны стала чужой в исламском государстве. Жить в Узбекистане с каждым годом становилось все тяжелее, в 2015 году женщина решилась на переезд в Пензу.

Первым делом нужно было принять новое гражданство. Наконец это случилось - Марина Спичкина прошла процедуру приведения к присяге.

«У граждан, которые принимают присягу, после принесения наступают обязанности по выполнению данных слов, данных обещаний», - пояснил начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Пензе Сергей Винников.

Марина Спичкина этому только рада.

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Гость|03.10.2018 19:49|

зачем ? НАМ больные старухи ?????????????????????????

Чоооо вы в ПЕНЗУ прётесь ???????????????????

У НАС ЖРАТЬ нечего ................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|03.10.2018 20:06|

Вот это новость!!!!!

Гость|03.10.2018 20:08|

Это ей с 15 года тянули с получением гражданства?

Гость|03.10.2018 20:11|

penzainform.ru писал(a):

У граждан, которые принимают присягу, после принесения наступают обязанности по выполнению данных слов, данных обещаний»,

Когда будут выполнятся обязанности присягнувших на Конституции?

Гость|03.10.2018 20:13|

Место хватит всем, прошу к нашему шалашу.

Гость|03.10.2018 20:21|

Как зачем, от налогов скрываться. И жрачка у нас дешевле.

Гость|03.10.2018 20:22|

penzainform.ru писал(a):

Вслед за Жераром Депардье и Стивеном Сигалом Марина Спичкина стала гражданином Российской Федерации.
Вовсе не вслед. Жоре Депардье дали гражданство указом Президента. Зачем? Алкоголиков у нас в России достаточно.

Гость|03.10.2018 20:47|

Я так понимаю она с детского дома,тк воспитатель ей сказал о том,что её Родина везде.А в Пензе где она будет жить?

Гость|03.10.2018 20:48|

А кто ей пенсию будет платить Узбекистан?

Гость|03.10.2018 20:53|

А почему Исламское государство без оговорки "Запрещено в РФ"?

Гость|03.10.2018 20:55|

Гость писал(a):

А кто ей пенсию будет платить Узбекистан?
Не твоё дело. Сиди бухай боярку

Гость|03.10.2018 21:04|

Гость писал(a):

Это ей с 15 года тянули с получением гражданства?
Узбекистан не допускает отказа от своего гражданства. Раньше по закону о гражданстве РФ требовался документальный отказ от гражданства другой страны, официально подтвержденный уполномоченным органом той страны. После украинских событий, в виду невозможности украинцев получить такие документы для перехода в гражданство РФ, данное требование было упразднено. Однако, путь к получению гражданства РФ все равно долог: сначала надо попасть в квоту и получить разрешение на временное проживание. Спустя год - получить вид на жительство. И только спустя 5 лет после этого, можно подавать на гражданство. В общем, эта процедура в целом очень долгая и дорогая, с массой ньюансов и бюрократических препонов.

Гость|03.10.2018 21:10|

Мы своих не бросаем , слова ВВП.

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