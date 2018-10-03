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Общество | В Пензе проходит фестиваль энергосбережения «Вместе ярче»

03.10.2018|16:57
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Фестиваль «Вместе ярче» начался с лекции, на которой юношам и девушкам рассказали, почему так важно, уходя, гасить свет.

«Если в течение одного дня вы лишний раз не выключили освещение в помещении, где вы находитесь, за год набегает определенное количество киловатт, и ваши родители оплачивают эти ненужные затраты», - пояснил ректор ПензГТУ Виктор Усманов.

Чтобы не переплачивать за электроэнергию, нужно не только выключать свет вовремя, но и использовать современные технологии. Например, энергосберегающие лампочки, светодиодное освещение. Один из пензенских студентов изобрел световой фонтан.

Об открытии пензенца и о важности устройства рассказал преподаватель Сергей Абрамов. К сожалению, сам он прийти не смог.

«Задача работы при минимальном ветре как раз решена в данном случае в пользу развития нашей с вами экономики. Потому что Пенза - это энергодефицитный регион, нам нужны свои мощности, и в данном случае они могут быть получены», - сообщил заведующий кафедрой ПензГТУ Александр Павлов.

Чтобы внедрить технологию в дома и организации области, потребуется много времени и, главное, средств. Но пока желающих вложить деньги в этот проект не нашлось.

Рядом с изобретением Абрамова на выставке расположилось и несколько других объектов, созданных для сохранения электроэнергии.

Кроме вернисажа и лекций, для участников фестиваля организовали интерактивное занятие.

«Мы должны представить особую - энергосберегающую - архитектуру, особые формы дома, чтобы лучше сохранялась энергия внутри него. Например, специальную крышу, чтобы можно было ставить солнечные панели», - рассказал участник фестиваля Владислав Кироткин.

Следующая акция в рамках фестиваля «Вместе ярче» пройдет на одном из пензенских предприятий.

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