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Общество | В личном кабинете «ТНС энерго Пенза» можно управлять несколькими счетами

03.10.2018|10:22
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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» постоянно совершенствует способы взаимодействия с компанией, стремясь сделать данный процесс еще более удобным для клиентов.

С 1 октября в личном кабинете для частных клиентов появилась новая функция - возможность подключения дополнительных лицевых счетов. Благодаря нововведению потребители, в собственности которых находятся несколько жилых объектов, могут управлять всеми лицевыми счетами из одного личного кабинета.

После внесения данных в разделе «Мои лицевые счета» отпадет необходимость дополнительной авторизации при переключении между счетами, как это было ранее.

Следует обратить внимание, что добавлять под управление можно только счета, у которых уже зарегистрирован личный кабинет. К одному кабинету можно привязать не более 10 счетов.

Личный кабинет предоставляет потребителям возможность получить доступ ко всем услугам «ТНС энерго Пенза», не выходя из дома или офиса: быстро и без комиссии оплачивать счета за электроэнергию, передавать показания приборов учета, просматривать историю переданных показаний и совершенных платежей, а также задавать вопросы специалистам компании.

Зарегистрировать личный кабинет можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru либо направив заявку на адрес электронной почты vopros@penza.tns-e.ru.

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