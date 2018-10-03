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Общество | В колонии № 1 осужденные с начала года сшили одежды на 500 000 рублей

03.10.2018|15:16
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В Пензе осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 8, полностью сшили очередную партию спецодежды.

Они изготовили зимние костюмы «Буран» для работы в тяжелых погодных условиях и летние костюмы «Легион». До этого были также выпущены модели «Сапфир» и «Байкал».

«Всего в исправительной колонии за девять месяцев текущего года сшито спецодежды на сумму более 500 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

В свою очередь исправительная колония № 1 на днях получила государственный заказ на пошив трикотажа (белья, маек) на сумму 1 млн 478 тысяч 300 рублей.

В колонии № 7 заключен контракт на изготовление сетки-рабицы. Это позволило трудоустроить осужденных на участок металлообработки.

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Гость|03.10.2018 15:25|

Возьмите с левого швейника одного вьетнамца и он нашьёт в десять раз больше.

Гость|03.10.2018 15:48|

Гость писал(a):

Возьмите с левого швейника одного вьетнамца и он нашьёт в десять раз больше.
нам не надо с вьетнамца, нам надо чтобы осужденные горбили

Гость|03.10.2018 16:10|

Нет нормы - нет пайки. Тогда будут горбить.

Гость|03.10.2018 16:28|

Братва разморозте зону .

Имя: Гость
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