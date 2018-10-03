03.10.2018 | 15:16

В Пензе осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 8, полностью сшили очередную партию спецодежды.

Они изготовили зимние костюмы «Буран» для работы в тяжелых погодных условиях и летние костюмы «Легион». До этого были также выпущены модели «Сапфир» и «Байкал».

«Всего в исправительной колонии за девять месяцев текущего года сшито спецодежды на сумму более 500 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

В свою очередь исправительная колония № 1 на днях получила государственный заказ на пошив трикотажа (белья, маек) на сумму 1 млн 478 тысяч 300 рублей.

В колонии № 7 заключен контракт на изготовление сетки-рабицы. Это позволило трудоустроить осужденных на участок металлообработки.