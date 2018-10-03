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Общество | Сотрудники областного УФСИН РФ начали проходить маскотерапию

03.10.2018|10:13
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В Пензенской области психологи начали практиковать новый метод в работе с сотрудниками, освоенный ими на учебно-методических сборах, - маскотерапию.

«Маскотерапия способствует развитию истинного видения человеком себя, открывая, дополняя и развивая видение тех пластов личности, которые были скрыты от восприятия или их восприятие было искажено»,- пояснила начальник психологической службы регионального УФСИН РФ Татьяна Катаева.

Используя маску, человек может увидеть себя с разных сторон. Но главный эффект занятий такого рода - это снятие маски, когда человек обнаруживает себя в настоящем таким, каков он есть.

«По мнению психологов, этот метод эффективно поможет в психокоррекционной работе с сотрудниками, имеющими длительный опыт работы в исправительных учреждениях», - сообщили в пресс-службе областного УФСИН РФ.

В общении с осужденными психологи также внедряют новые методы: например, пуговичную терапию. Первый шаг - массаж пуговицами ладоней, он развивает мануальный интеллект. Следующее задание - на листе бумаги с помощью пуговиц нужно изобразить свое сиюминутное настроение.

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Гость|03.10.2018 10:31|

penzainform.ru писал(a):

Маскотерапия способствует развитию истинного видения
Маскотерапия - это нахлобучивание полицаем на голову чулка перед совершением им преступления.

Гость|03.10.2018 10:42|

Маски шоу и так в масках.

Гость|03.10.2018 10:57|

Ща буртасинформ залетит по ст. 6.13 КоАП РФ за картинку с маками. Скриншоты уже отправлены куда надо...

Гость|03.10.2018 11:27|

Гость писал(a):

Поприветствуем нашего старшего брата . АУЕ
Лизнул,доволен?

Имя: Гость
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