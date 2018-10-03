03.10.2018 | 10:13

В Пензенской области психологи начали практиковать новый метод в работе с сотрудниками, освоенный ими на учебно-методических сборах, - маскотерапию.

«Маскотерапия способствует развитию истинного видения человеком себя, открывая, дополняя и развивая видение тех пластов личности, которые были скрыты от восприятия или их восприятие было искажено»,- пояснила начальник психологической службы регионального УФСИН РФ Татьяна Катаева.

Используя маску, человек может увидеть себя с разных сторон. Но главный эффект занятий такого рода - это снятие маски, когда человек обнаруживает себя в настоящем таким, каков он есть.

«По мнению психологов, этот метод эффективно поможет в психокоррекционной работе с сотрудниками, имеющими длительный опыт работы в исправительных учреждениях», - сообщили в пресс-службе областного УФСИН РФ.

В общении с осужденными психологи также внедряют новые методы: например, пуговичную терапию. Первый шаг - массаж пуговицами ладоней, он развивает мануальный интеллект. Следующее задание - на листе бумаги с помощью пуговиц нужно изобразить свое сиюминутное настроение.