03.10.2018 | 16:37

Возрастной ценз на покупку крепкого алкоголя в России может вырасти с 18 до 21 года. Законопроект об ужесточении требований к реализации спиртосодержащей продукции обсудили в Государственной думе. Медицинское сообщество - только за введение таких правил.

«По данным нейрофизиологии, в 21 год именно у человека происходит созревание мозга. То есть человек уже в 21 год может принимать решения, делать выбор осознанно», - сообщил заведующий отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

Наркологи говорят, что существует три варианта зависимости. Самый жесткий - это хронический алкоголизм, такой диагноз почти у 6 000 жителей Пензенской области. Всего в шаге от них находятся злоупотребляющие, и завершают тройку лица, испытывающие трудности с употреблением.

Опыт Швеции - страны, которая преуспела в борьбе с алкоголизмом, следует перенимать, полагают медики .

«Алкоголь недешев в Швеции и труднодоступен: одно заведение, продающее алкоголь, на 12 000 населения, и они находятся не в черте города, за городом. Все, что находится в черте города, - очень дорого», - добавил Илья Лан.

В Пензе же места, где продают спиртное, расположены практически на каждом шагу. У горожан неоднозначное отношение к вопросу.

Одни согласны, что в 18 лет слишком рано иметь свободный доступ к алкоголю - ничего еще в жизни не видели. Их оппоненты уверены, что мера будет иметь итогом только рост самогоноварения и нелегальной торговли. А третьи вообще рады были бы полному запрету на торговлю горячительным.