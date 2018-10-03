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Общество | Пензенская область вошла в программу «Комфортная городская среда» до 2024 г.

03.10.2018|09:25
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Минстрой РФ подтвердил участие Пензенской области в программе «Комфортная городская среда» на срок до 2024 года. Об этом во вторник, 2 октября, на заседании кабинета министров сообщил первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев.

При этом ежегодно размер средств, выделяемых области из федерального бюджета, будет увеличиваться примерно на 100 млн рублей.

«Если в этом году мы получили 272 миллиона рублей, то в 2019-м ожидаем 427 миллионов», - уточнил Андрей Кулинцев.

Планируется, что всего за этот период Пензенской области выделят из федеральной казны 2,4 млрд рублей.

На заседании была поднята тема качественной подготовки проектно-сметной документации на объекты, которые войдут в программу. Председатель правительства Николай Симонов предложил создать централизованную структуру, которая будет заниматься подготовкой документации, или найти альтернативное решение.

«В 2017 году по программе «Комфортная городская среда» в регионе было благоустроено 20 общественных пространств и 216 внутридворовых территорий в 11 муниципальных образованиях. В 2018-м в проекте участвуют 32 муниципальных образования - это 62 объекта (21 двор и 41 общественная территория). 24 из них уже готовы, на остальных основные работы должны быть завершены до 10 октября», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Источник — фото Pnzreg.ru
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Гость|03.10.2018 09:54|

Значит ремонт набережной Суры растянут до 2024 года. За 2 предыдущих года денег не напилили

Гость|03.10.2018 09:56|

А где можно ознакомиться со списком отремонтированных в 2017-18 годах внитридворовых территорий? Может пропустила там свой двор, а его уже незаметно отремонтировали?

Имя: Гость
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