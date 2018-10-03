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Общество | Пенза примет VIII Окружной слет студенческих отрядов

03.10.2018|15:19
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Пенза готовится принять работающую молодежь со всего Поволжья. С 6 по 8 октября в Пензе пройдет VIII Окружной слет студенческих отрядов. Такой представительный форум в областном центре состоится впервые.

«Конечно, огромное количество мероприятий будет, начиная от торжественных церемоний открытия, закрытия, заканчивая мастер-классами, профессиональными конкурсами, встречами с ветеранами и так далее. Программа,насколько я посмотрел, буквально с 8 часов утра до полуночи, ни одной минутки свободной у наших участников не будет», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Это атмосфера добра, любви, гитара, ночь, песни, это все очень здорово и круто», - отметила боец студенческого педагогического отряда «Рекорд» Алина Кокорина.

Участниками слета станут около 300 человек из 14 регионов - бойцы студотрядов, эксперты, руководители, почетные гости.

«Представители центрального и окружного штаба тоже будут присутствовать на нашем слете для того, чтобы вручить свои награды, подвести итоги трудового года студенческих отрядов», - рассказал руководитель Пензенского регионального отделения «Российских студотрядов» Артем Колобов.

«Это время, проведенное вместе, оставит прекрасные впечатления, новые знакомства, дружбу на долгие годы, откроет у вас новые интересные таланты», - подчеркнула министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Впервые в Пензе состоится и окружной конкурс. Победители в номинациях «Лучший комиссар» линейного отряда и штаба образовательной организации будут представлять Пензенскую область на всероссийском конкурсе, который состоится 13-15 октября в Ростове-на-Дону.

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